Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avrete una bella energia e la Luna a favore favorirà speranze in più in amore, soprattutto se siete single da tanto tempo. Anche i piccoli lavori necessiteranno di attenzione: situazione di recupero da febbraio, cercate di non affaticarvi troppo. Abbiate dunque ancora un po’ di pazienza, poi tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – sabato 23 gennaio 2021 -, si prospetta una bella situazione astrologiche per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è propizio: sta arrivando il momento di agire. Datevi da fare senza timori, le stelle vi assistono. In amore chiarite eventuali litigi con il partner.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo fine settimana portate qualche lieve disagio. Abbiate fiducia, presto tutto si aggiusterà. Per quanto riguarda il lavoro, se avete iniziato un nuovo progetto non è il momento di mollare, anche se potreste dover fare i conti con qualche contrattempo. Siete in una fase di recupero già da qualche ora.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, siete molto nervosi: attenti alle parole, potreste dire cose che in realtà non pensate e poi pentirvene! Per quanto riguarda il lavoro, si dovrà chiarire qualcosa che non va. Periodo pieno di impegni. Datevi delle priorità, cercando di capire quali sono le cose veramente importanti per voi, anche a livello sentimentale.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete una bella energia e la Luna a favore fornirà speranze in più in amore. Anche i piccoli lavori nelle prossime ore necessiteranno di attenzione: situazione di recupero da febbraio, cercate di non affaticarvi troppo. Abbiate un po’ di pazienza perché tutto si aggiusta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in questo fine settimana ci potrebbe essere qualche disagio. Per quanto riguarda il lavoro, se avete iniziato nuovi e importanti progetti, tenete duro. Finalmente state recuperando terreno. Insomma, dopo un periodo complesso, tutto si sta aggiustando. In amore se ci sono discussioni chiaritevi al più presto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: bella energia, la Luna a favore fornirà speranze in più in amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 23 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 23 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 23 gennaio 2021