Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 22 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 22 agosto – sarà una giornata piena di energia per quanto riguarda i sentimenti, ma cercate di non ricadere nei vostri soliti errori: basta impuntarsi e mettete da parte le polemiche… Non fissatevi con la persona sbagliata. Rispetto all’inizio dell’anno la situazione è molto migliorata, seguite questa strada.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 agosto 2020), l’amore sembra essere passato in secondo piano, sembrate presi da altri problemi… Eppure chi è single dovrebbe guardarsi intorno, le stelle sono favorevoli. Datevi una mossa! Sul lavoro alcuni problemi verrano risolti tra qualche giorno. Non temete.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Fox, finalmente torna la passione, anche se qualcuno resta dell’idea che è meglio restare da soli… Sapete come affermare le vostre esigenze e sul lavoro sentite l’esigenza di staccare la spina. Fatelo, ne avete bisogno.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – sabato 22 agosto 2020 – cercate di fare attenzione a quello che dite, le parole possono ferire, specie nella coppia: prudenza, evitate polemiche inutili, anche se dovete sempre essere chiari. Sul lavoro meglio programmare le cose.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 agosto), cresce la voglia di amare ed essere amati. Potreste voler ufficializzare una storia o addirittura parlare di matrimonio, un passo che forse a qualcuno spaventa… Buone opportunità per quanto riguarda il lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia una giornata di fine agosto positiva grazie all’ottimo influsso dei pianeti: Giove, Saturno, Sole e Mercurio sono dalla vostra parte, approfittatene per vivere bellissime emozioni. Sul lavoro è il momento giusto per tentare un cambiamento che magari era insperato fino a poco tempo fa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: i pianeti oggi – 22 agosto – sono dalla vostra parte: cogliete l’occasione per goderne sia in amore sia sul lavoro. Avanti così.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 22 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 agosto 2020