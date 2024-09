Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 21 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel corso delle prossime ore può creare ancora piccoli o grandi dissensi, ma solo se avete in ballo una disputa con un ex o una storia poco chiara. È possibile che la non perfetta intesa sia dovuta a qualche interferenza esterna oppure a preoccupazioni. Capitolo lavoro: Giove in buon aspetto, la creatività è favorita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 settembre 2024), in attesa che Venere arrivi nel vostro segno, se il cuore è solo provate a frequentare gente nuova. Se vi piace qualcuno, conviene stringere i tempi e non rimandare nulla. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo migliore, non aspettatevi di arrivare primi, l’importante è per ora accontentarsi anche di piccole soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, molte cose sono cambiate in amore durante queste ore di settembre, gli impegni di lavoro tolgono tempo ai sentimenti. Non è un periodo critico, ma a livello sentimentale state cercando nuovi stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile agire in vista dei cambiamenti che possono arrivare a breve.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere tornerà attiva tra pochi, pochissimi, giorni. Non manca fascino, capacità di attrarre chi vi sta intorno! Quasi impossibile non imbattersi in una persona, a meno che voi non decidiate di barricarvi in casa… Per quanto riguarda il lavoro, avete reagito al caos che vi circonda con fermezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 settembre 2024), se dovete chiarire qualcosa che non va meglio parlare subito, fatelo ora. E fatelo con fermezza e lealtà , come al vostro solito. Se siete alla ricerca di una persona da amare avete due mesi di tempo per guardarvi attorno e allargare il giro delle conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste essere più selettivi.

PESCI

Cari Pesci, Venere presto sarà attiva e vi darà una grossa mano. Molti nati del segno sono stati in bilico tra due relazioni oppure hanno dovuto superare una delusione con la forza della volontà , ora le cose stanno per cambiare. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni sarà indispensabile rimboccarvi le mani, assumervi un bel po’ di responsabilità .

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere tornerà attiva tra pochi giorni. Non manca fascino, capacità di attrarre!