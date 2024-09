Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 21 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, a breve potreste rendervi conto che una persona, a voi vicina, avrebbe potuto esservi molto più vicina di quanto lo è stata… Se l’amore lascia aperto qualche dubbio, il lavoro marcia meglio ma ancora una volta bisognerà calmare quello strano senso di soddisfazione provato di recente…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 settembre 2024), non è escluso che abbiate di recente chiuso o rimesso in discussione un rapporto. I pianeti puntano l’attenzione su questioni di fondo che hanno a che fare con alcuni malintesi che potrebbero ancora nascere tra voi e la persona che amate. Capitolo lavoro: non tutto si potrà definire in pochi giorni ma guardando il cielo di ottobre potrete già dire che buone novità sono in arrivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo 21 settembre potrete pagare lo scotto di scelte sbagliate fatte tra giugno e settembre. Tuttavia se avete voglia di staccarvi da chi ha creato problemi non ci sono dubbi, Venere in ottimo aspetto favorirà ogni azione. Capitolo lavoro: genericamente c’è una buona protezione che alimenta le situazioni professionali, attenzione però ai cambiamenti di ruolo.

CANCRO

Cari Cancro, la residua dissonanza di Venere potrebbe portare ancora un po’ di tensione. Per fortuna questa è l’ultima settimana che vi vede costretti tra questi aspetti planetari così disorientanti. Per quanto riguarda il lavoro, sarà che le questioni affettive o familiari, le nuove sistemazioni che il periodo prevede sono complesse, fatto sta che dovrete stare attenti, sfruttate al volo circostanze favorevoli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 settembre 2024), se dovete scegliere tra due persone non conviene farlo subito, meglio temporeggiare perché a fine mese avrete una risposta in più. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa di buono dovrebbe essere già accaduto nel corso delle scorse ore. E non dovete assolutamente scoraggiarvi!

VERGINE

Cari Vergine, Mercurio nel corso delle prossime ore vi porterà una buona lucidità mentale. Qualche problema potrebbe nascere solo se avete a che fare con gemelli, pesci. Bisognerebbe, però, a capire che cosa è successo il mese scorso per dare una giusta indicazione di quello che accadrà adesso. Per quanto riguarda il lavoro, una settimana da vivere alla grande per quanto riguarda la professione e lo studio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Mercurio porta una buona lucidità mentale.