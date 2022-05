Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 21 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi stanno pensando che chi fa da sè fa per tre ma in questo momento forse avreste bisogno di confrontarvi con chi vi sta intorno e chi vi vuole bene veramente. Non chiudetevi in voi stessi, apritevi al mondo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 maggio 2022), a volte il vostro orgoglio più che un punto di forza può diventare un problema. Anche grosso… Sfruttate questo fine settimana per lasciarvi andare e godervi emozioni quasi dimenticate. Ve le meritate tutte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo complicato finalmente avete ritrovato energie, vitalità e voglia di fare. Si apre per voi un fine settimana con ottime stelle. Godetevelo alla grande, fate ciò che vi fa stare bene con chi vi vuole bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo fine settimana sarà decisamente positivo per i nati sotto questo segno. Ora bisogna capire cosa accadrà nei prossimi giorni in particolare in amore, dove potreste ricevere notizie a dir poco emozionanti… Preparatevi a gioire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 maggio 2022), state vivendo un momento non proprio semplice in diversi aspetti della vostra vita. Gli impegni che avete dovuto affrontare con grande fatica vi stanno condizionando pesantemente.

PESCI

Cari Pesci, quello che state vivendo sarà un fine settimana completamente da dedicare ai sentimenti. Potrebbe esserci il ritorno di qualche ex e questo potrebbe infastidire qualcuno o mettere in difficoltà altri. In qualsiasi caso la cosa più importante è mettere in chiaro il proprio punto di vista.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: il fine settimana sarà decisamente positivo.