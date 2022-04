Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, prevista Luna dissonante, ora più che mai dovreste stare alla larga dalle discussioni. Cercate di mantenere la calma e non litigare inutilmente con chi vi circonda. Non fate le cose solo per fare contenti gli altri. Nel lavoro ci sarà qualche dubbio di troppo. Fermatevi un attimo e ragionate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 aprile 2022), l’amore finalmente gode di un miglioramento grazie alla Luna favorevole. Potete recuperare dopo un periodo di stanca. Nel lavoro ci vuole pazienza, cercate di non pensare solo alla parte economica… Ultimamente infatti avete speso oltre le vostre possibilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di stare lontano dalle discussioni. Rischiate di rovinare rapporti importanti e far dispiacere persone importanti. Amore? Non sarà una giornata eccezionale per le relazioni, particolare cautela se si vivono due storie. Nel lavoro c’è un miglioramento in vista.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – sabato 2 aprile 2022 – la Luna sarà dissonante, possibili discussioni all’orizzonte. Nel lavoro bene le novità. Le proposte che vi vengono fatte vanno analizzate con cautela. Molta cautela. Rischiate di litigare con chi vi circonda. Mantenete la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 aprile 2022), sarà una giornata dissonante e agitata. In amore può esserci un sentimento importante. Attenzione alle discussioni, in questa giornata siete molto polemici ma non è detto che abbiate ragione. Il lavoro vi stressa. Riposatevi.

PESCI

Cari Pesci, l’amore è un po’ stressante, avete voglia di amare ma Venere crea problemi. Nel lavoro potreste avere problemi con un vostro superiore. Cercate di non litigare inutilmente. Inoltre qualche collega potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Guardatevene bene e state attenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: l’amore finalmente vede dei miglioramenti. Lavoro? Non pensate solo ai soldi.