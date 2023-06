Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 17 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 17 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi vorrebbero vivere alla giornata. Un desiderio che però difficilmente è realizzabile. Non siete fatti per questo stile di vita e finite inevitabilmente per fare progetti a lungo termine. Sbagliato? Non è assolutamente detto. Ognuno ha il suo modo di vivere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 giugno 2023), vi sembra che questo weekend non possa partire come desideravate, ma è solo una vostra impressione. Con il passare delle ore quella di oggi diventerà una giornata speciale. Un avviso ai single, nel corso della serata potrebbe essere il momento giusto per fare nuovi piacevoli incontri. Guardatevi intorno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore e in famiglia le cose non vanno come vorreste e ci sono sempre i soliti problemi a cui far fronte. Spesso avete voglia di scappare. Forse andare lontano per staccare un po’ la spina vi potrebbe aiutare nel ritrovare l’equilibrio ed eventuali soluzioni ai vostri problemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni di voi nel corso delle scorse ore potrebbero aver avuto qualche problema di troppo in amore ma questo è il fine settimana giusto per recuperare terreno perso. Coraggio. Rimboccatevi le maniche, datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 giugno 2023), avete la netta sensazione di vivere in una condizione non ideale, siete troppo agitati. Cercate di stare tranquilli solo così potrete dare il massimo. Calma e gesso.

PESCI

Cari Pesci, durante le prossime ore di questo weekend di metà giugno potrete contare sulla Luna, Marte e Mercurio in aspetto favorevole, questo vi consiglia di mettervi in gioco e di darvi da fare in tutti gli ambiti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la giornata di oggi sarà speciale anche se in molti non riuscirete a capirlo fin da subito.