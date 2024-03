Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 16 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi ascoltate coloro che vi circondano e siate aperti ai suggerimenti degli altri, si eviteranno errori importanti. Attenti però a non lasciarvi sopraffare dagli altri e dalle loro preoccupazioni. Dovete trovare un equilibrio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 marzo 2024), il vostro ottimismo è in aumento ed è il momento di approfittare delle cose buone della vita. C’è troppo da fare intorno a voi, riconoscete i vostri limiti. Cercate pace e tranquillità sia nel lavoro sia nella vita privata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi mostrerete più entusiasti e determinati che mai. Seguirete le vostre nuove priorità. La stanchezza si farà sentire, avrete bisogno di evasione, di un cambiamento d’aria. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vita diventerà più serena nel momento in cui un problema si risolverà. Forse anche più tranquilla di quanto abbiate mai pensato… Non siete lontani dall’essere oberati di lavoro. Pensate a voi stessi ogni tanto…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 marzo 2024), siete visti in modo positivo da chi vi circonda, cogliete l’occasione per averne un vantaggio. Nelle prossime ore cercate di essere particolarmente attenti a non mangiare troppo… Tenete a bada la gola. Avete bisogno di uno sfogo fisico. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela con chi vi circonda solo perché siete nervosi.

PESCI

Cari Pesci, potreste ottenere grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo. D’altronde il weekend è fatto per questo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: è il momento di approfittare delle cose buone della vita. Ottime opportunità di successo. Carpe diem.