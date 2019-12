Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, forse è meglio che ve ne restiate “buoni buonini” questo fine settimana. Più di qualcosa e più di qualcuno metterà a dura prova i vostri nervi e la vostra pazienza, e qualcosa che avevate in programma da giorni non andrà proprio come previsto. Pazienza, non crollerà il mondo per questo. Cercate di sfogare la frustrazione accumulata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, sono giornate davvero fortunate, soprattutto per quanto riguarda l’amore. In questo campo, infatti, vi sentite particolarmente stimolati da piacevolissimi incontri e nuove conoscenze. Ancora qualche mese e potrebbe esserci una importante novità.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi 14 dicembre sarà una giornata in cui penserete seriamente di riaprire il vostro cuore ai sentimenti. Se avevate litigato con l’amore ci saranno le occasioni giuste per riappacificarsi. Non tutti sono pronti a farvi soffrire o a pugnalarvi alle spalle.

CAPRICORNO

Capricorno, siete un po’ debilitati fisicamente e questo rende le vostre giornate particolarmente lunghe e pesanti. Non preoccupatevi però, perché un’ondata di fortuna sta arrivando dalla vostra parte mentre anche il vento comincia a soffiare nella giusta direzione. Armate le vele e prendete in mano il timone!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarete un po’ stanchi e anche frustrati dalla scoperta di non poter mettere subito in atto alcuni progetti in cui credete molto. Non disperate, l’attesa aumenta il desiderio e, soprattutto, vi concederà più tempo per pensare a un’organizzazione eccellente.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox oggi avrete un ritorno di passione con il vostro partner o un risveglio sentimentale se siete dei cuori solitari (e un po’ arrugginiti). Anche lo studio o il lavoro sono sotto una buona stella, visto che un 2020 ricco di belle novità sta per fare capolino.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: oggi avrete un ritorno di passione con il vostro partner o un risveglio sentimentale se siete dei cuori solitari.

