Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, è stata una settimana dura e impegnativa sotto tanti punti di vista, da quello professionale a quello affettivo, e oggi vi sentite un po’ svuotati. Non è una sensazione del tutto negativa, soprattutto se vedete il bicchiere mezzo pieno e cercate di ricolmare quel vuoto, cercando però di cambiare atteggiamento nei confronti del prossimo.

TORO

Oggi, sabato 14 dicembre, siete entrati in una nuova fase, più positiva, che si concretizzerà in questa seconda metà di dicembre. Cercate di lasciare andare un rapporto che non riesce proprio a funzionare, visto anche che nel fine settimana avrete modo di vederne molto più serenamente i motivi. Se saprete fare pace con una delusione, potrete ripartire con una marcia in più.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, dovete fare particolare attenzione alle vostre finanze. Va bene che è Natale e alcune spese sono inevitabili, ma cercate di contenerle il più possibile. Sul lavoro e in amore il peggio sembra essere passato e, se siete single, potreste incontrare nel week end qualcuno di molto interessante.

CANCRO

Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente turbati, ma non si tratta di un turbamento del tutto negativo, più di un sentimento che spinge al cambiamento, alla trasformazione di voi stessi. State andando verso la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, è momento di bilanci.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potrete portare a casa degli ottimi successi lavorativi. Non solo: se il vostro rapporto di coppia sta vivendo una piccola o grande crisi avrete la possibilità di vivere un week end di serenità dove tentare di rimettere tutto al proprio posto. Dovete metterci entusiasmo e crederci.

VERGINE

Cari Vergine, è tempo di mettere in cantiere progetti a lunga scadenza. Anche se pensate che la vostra idea sia folle, è il momento giusto per gli azzardi. Anche in amore potreste godere di buona fortuna, quindi evitate quanto più possibile conflitti e tensioni inutili. E’ il momento di essere positivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: oggi potrete portare a casa degli ottimi successi lavorativi!

