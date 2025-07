Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 12 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, armonia e dolcezza caratterizzano questi giorni d’estate. Previsti momenti piacevoli e serenità. Capitolo lavoro: valutate con calma le proposte che arriveranno. La giornata di domani, domenica 13, sarà perfetta per dedicarsi alle relazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 luglio 2025), passione e intensità saranno in primo piano durante la gioranta. Potreste vivere emozioni forti. Lavoro? Energia e determinazione saranno necessari per superare gli ostacoli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avvertite un forte desiderio di libertà e novità. Incontri stimolanti e opportunità in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, l’ottimismo vi guida verso nuove strade. Quella di domani sarà una giornata perfetta per attività all’aperto. Altatevi da questo divano!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pragmatismo e serietà caratterizzeranno il vostro fine settimana. In amore, è tempo di dialogare con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, impegni importanti da gestire con attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 luglio 2025), creatività e spirito innovativo vi daranno una grossa mano. Cercate di mantenere l’equilibrio tra testa e cuore. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee possono portare benefici.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore godrete di intuizione e sensibilità elevate. Momenti di dolcezza e comprensione in vista. Lavoro? Evitate decisioni impulsive e prendete tempo per riflettere. Relax.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: godrete di intuizione e sensibilità elevate.