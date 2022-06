Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 11 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento avreste bisogno di un luogo tutto vostro dove vivere e costruire qualcosa di speciale. Non è escluso che decidiate di chiedere al vostro partner magari di andare a vivere insieme… Pronti per il grande passo?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 giugno 2022), anche in questo sabato di inizio/metà giugno non sarebbe il caso di affaticarsi troppo…. Il consiglio è quello di riposare e tirare il fiato dopo giorni e settimane molto impegnative. L’estate, nonostante le temperature, non è ancora iniziata… Ci sarà tempo e modo per scatenarsi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo sarà un fine settimana molto utile per fare il punto della situazione. Dal punto di vista fisico sarete abbastanza affaticati: cercate di recuperare in questi giorni. Dal punto di vista lavorativo invece avete tanti, troppi, progetti da mettere in campo. Fate chiarezza e poi iniziate a lavorare sodo per realizzarli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quando ci sono grossi problemi di tipo pratico e lavorativo vi sentite sempre troppo soli. Quasi abbandonati a voi stessi. Avete bisogno di un po’ di appoggio da parte di chi vi sta intorno. In particolare dalle persone amate. Se non arriva da solo, andatevelo a cercare!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 giugno 2022), situazione astrologica molto confusa per voi che state cercando di trovare la tranquillità giusta anche se non è proprio facilissimo in questo momento visto che siete molto stanchi e state vivendo alcune tensioni di troppo.

PESCI

Cari Pesci, siete talmente presi dalle questioni di lavoro e dall’organizzazione della vostra vita che finite per mettere in secondo piano l’amore. Non fatelo. Correggete il tiro ora che siete ancora in tempo… Se non lo farete, potreste pentirvene nel giro di poco…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: fine settimana utile per fare il punto della situazione. Riposo e chiarezza.