Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 10 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle la giornata di oggi (10 ottobre) potrebbe essere all’insegna delle discussioni e dei litigi, per cui cercate di mantenere la calma ed evitate di prendervela per cose futili. Un sabato ottimo per chi invece cerca rapporti occasionali e avventure di una notte. Sul fronte del lavoro dovete meditare bene prima di prendere decisioni affrettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 ottobre 2020), per voi si prevede una giornata all’insegna di confronti importanti: se vi dovete chiarire per qualche decisione importante da prendere, fatelo al più presto senza rinviare ulteriormente. I problemi non mancano anche a livello lavorativo, ma con le giuste idee e un po’ di pazienza ce la farete.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere non è ancora favorevole ma presto le cose miglioreranno. Intavolate un dialogo in modo da chiarirvi al più presto se avete avuto delle discussioni, soprattutto in amore. Sul fronte del lavoro, dovete mantenere la calma per non discutere inutilmente con colleghi e superiori. Se avete dei progetti importanti in ballo, portateli avanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione perché oggi la Luna in opposizione vi rende particolarmente nervosi e suscettibili. In generale si prevede una giornata difficile per i sentimenti. Sul fronte lavorativo arriveranno presto ottime opportunità da cogliere al volo, soprattutto se lavorate in azienda. Attenzione però: valutate con calma pro e contro prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, siete un po’ sottotono perché vi siete accorti che una persona alla quale volevate molto bene in realtà si è presa gioco di voi, approfittando della vostra bontà. Anche se non è facile, cercate di non prendervela troppo. Sul fronte lavorativo avete ottime energie e voglia di fare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, per voi si prevede un sabato molto positivo sul fronte sentimentale. Serve comunque cautela perché Venere è ancora in opposizione. Sul fronte lavorativo invece, se avete bisogno di una spintarella o comunque di un consiglio, non abbiate timore a rivolgervi alle persone giuste. Coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime opportunità in amore, specie per i single. Sul lavoro servirebbe un po’ di coraggio…

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 5-11 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 10 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 ottobre 2020