Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 1 maggio – con Venere favorevole l’amore sarà molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, potrete affrontare le discussioni riguardanti il futuro con più forza e ottimismo. Avanti così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 maggio 2021), Marte sarà attivo nel mese ma ancora ci sono dei contrasti in amore da risolvere. Lavoro? Se dovete affrontare questioni finanziarie o legali fatelo con prudenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore potrebbe nascere qualche dubbio di troppo: da domenica 9 maggio Venere sarà opposta e tutto si potrebbe complicare. Per quanto riguarda il lavoro, non sapete se accettare una proposta. In questi giorni capirete di dover fare le cose con calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi Venere sarà favorevole: le storie nate nelle ultime settimane potrebbero diventare importanti. Ma dipende da voi… Per quanto riguarda il lavoro, finalmente riuscirete ad affrontare le questioni finanziarie che da mesi vi disturbano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (1 maggio), il mese inizierà con Venere e Marte contrari: questo potrebbe creare qualche problema, in particolare nelle coppie. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti importanti vi metteranno un po’ di ansia. Cercate di gestirla.

PESCI

Cari Pesci, questo mese consiglia una pausa di riflessione per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, vi sembra di far troppo e ottenere troppo poco… Non sarà il caso di fare qualche cambiamento?

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere è con voi, bene l’amore. Buone notizie anche dal fronte lavorativo.

