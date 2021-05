Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 1 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie in vista: a partire dal 9 maggio Venere sarà nel vostro segno. Previsti degli incontri molto positivi. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata di oggi cercate di evitare le polemiche. Di recente avete avanzato richieste? Potreste ottenere delle risposte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 maggio 2021), Venere e Mercurio sono nel vostro segno: momento delicato per l’amore. Capitolo lavoro: oggi, giornata dedicata alla festa del lavoro, riceverete una bella sorpresa, forse anche una conferma.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere sarà nel vostro segno a partire dal 10 maggio: l’amore sarà favorito. Per quanto riguarda il lavoro, l’importante è parlare solo se necessario, non accumulate tutto. Sfogatevi ogni tanto…

CANCRO

Cari Cancro, le prossime settimane saranno molto importanti per l’amore: Giove entrerà nel vostro segno e vi darà una grande mano. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine del mese di maggio concluderete un accordo importante, ma ci sarà da lavorare sodo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (sabato 1 maggio), i primi giorni del mese non aiuteranno l’amore. Forse sarete troppo stanchi o arrabbiati. Capitolo lavoro: sarà possibile ricevere una bella notizia anche se ultimamente qualcosa non è andato nel verso giusto.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di affrontare i problemi con calma. Maggio sarà un mese che farà bisticciare anche le coppie più forti. Per quanto riguarda il lavoro, non avrete voglia di cambiamenti ma mai dire mai.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: inizia un mese veramente importante per l’amore. Godetevelo alla grande.

