Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento siete un concentrato di energia positiva. La vostra personalità brillante e l’abilità comunicativa sono al top. Attenzione a non esagerare con l’avventurosità, potrebbe costarvi caro soprattutto a livello finanziario. Per quanto riguarda l’amore, non vi preoccupate, è proprio dietro l’angolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 luglio 2023), state attraversando un periodo di creatività e intuizione sbalorditivi! Non lasciate che una piccola battuta d’arresto nella carriera vi scoraggi e rallenti. La vostra personalità affascinante è al top.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di una pausa: prendetevela! La vostra energia è alle stelle e la vostra personalità brilla come non mai. Nonostante ciò, sembra che il vostro piano di carriera vacilli un po’, ma non preoccupatevi: la fortuna è dalla vostra parte e presto vi darà una mano. In amore siete in grande momento. Godetevelo fino in fondo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra energia in questo inizio di luglio è alle stelle e sembra che voi non vi fermate mai! Ma attenzione a non esagerare con l’avventura, potreste rischiare più del dovuto. Cercate di prendervi di più cura di voi stessi. Non trascurate il vostro corpo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 luglio 2023), siete in un momento estremo della vostra vita. La vostra personalità brillante e il vostro equilibrio interno sono al massimo, rendendovi una forza da non sottovalutare. Usate tutta questa energia per fare del bene a voi stessi e a chi vi è intorno.

PESCI

Cari Pesci, ottimo momento per voi: state per vivere un’esplosione di creatività come non mai. La fortuna è dalla vostra parte e così anche l’amore! Fate attenzione alle vostre finanze: potrebbero arrivare dei momenti difficili da dover affrontare a testa alta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: state per vivere un’esplosione di creatività come non mai. Bene anche l’amore.