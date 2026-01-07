Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni da prendere, soprattutto nei rapporti personali. In amore siete più sensibili del solito: evitate di idealizzare troppo una situazione. Per quanto riguarda il lavoro, serve diplomazia, ma anche fermezza: rimandare non aiuta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 gennaio 2026), periodo potente e trasformativo. Sta cambiando qualcosa di profondo. Per quanto riguarda il lavoro, avete grande intuito: seguite le vostre sensazioni, ma evitate scontri inutili. Energia alta ma nervosa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, movimento e libertà. Avete voglia di guardare avanti, di cambiare prospettiva. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove possibilità, soprattutto per chi studia o lavora con l’estero. In amore siete sinceri, diretti, ma poco pazienti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo impegnativo ma costruttivo per molti di voi. State costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati non sono immediati. Per quanto riguarda il lavoro, contano disciplina e visione a lungo termine. In amore siete più disponibili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 gennaio 2026), fase di cambiamento e inquietudine creativa. Avete bisogno di rompere schemi. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano idee nuove, ma vanno rese concrete. In amore siete imprevedibili.

PESCI

Cari Pesci, periodo molto sensibile e intuitivo. Siete romantici, ma vulnerabili: proteggete il vostro cuore e scegliete chi vi rispetta. Per quanto riguarda il lavoro, serve più chiarezza e meno dispersione. Ascoltate l’intuito.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fase di cambiamento e inquietudine creativa.