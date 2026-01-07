Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il momento giusto per recuperare un progetto lasciato in sospeso o per chiarire una posizione che non vi convince più. I single hanno voglia di emozioni forti, ma serve selezione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 gennaio 2026), potete cominciare a vedere risultati concreti. Per quanto riguarda il lavoro, contano la costanza e la capacità di non farvi trascinare da tensioni esterne. In amore c’è bisogno di certezze. Bene il recupero fisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo brillante, dinamico, pieno di contatti. Siete tornati protagonisti grazie a una mente veloce e a una comunicazione efficace. Attenzione solo a non fare troppe promesse. In amore siete affascinanti ma sfuggenti: chi vi sta accanto chiede più presenza.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo una fase emotivamente intensa. C’è bisogno di fare chiarezza dentro di voi prima ancora che con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi poco riconosciuti: non è il momento di chiudervi, ma di spiegare meglio ciò che fate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 gennaio 2026), il cielo vi invita a osare, soprattutto sul lavoro: una proposta o una richiesta fatta ora può dare buoni frutti molto presto. In amore siete passionali, generosi, ma anche orgogliosi…

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione e riorganizzazione. Sentite il bisogno di mettere ordine, tagliare il superfluo e concentrarvi su ciò che conta davvero. Capitolo lavoro: siete precisi, affidabili, ma rischiate di caricarvi troppo. In amore volete chiarezza e concretezza. Attenzione allo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il cielo vi invita a osare, soprattutto sul lavoro.