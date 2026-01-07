Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 7 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il momento giusto per recuperare un progetto lasciato in sospeso o per chiarire una posizione che non vi convince più. I single hanno voglia di emozioni forti, ma serve selezione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 gennaio 2026), potete cominciare a vedere risultati concreti. Per quanto riguarda il lavoro, contano la costanza e la capacità di non farvi trascinare da tensioni esterne. In amore c’è bisogno di certezze. Bene il recupero fisico.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, periodo brillante, dinamico, pieno di contatti. Siete tornati protagonisti grazie a una mente veloce e a una comunicazione efficace. Attenzione solo a non fare troppe promesse. In amore siete affascinanti ma sfuggenti: chi vi sta accanto chiede più presenza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, state vivendo una fase emotivamente intensa. C’è bisogno di fare chiarezza dentro di voi prima ancora che con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi poco riconosciuti: non è il momento di chiudervi, ma di spiegare meglio ciò che fate.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 gennaio 2026), il cielo vi invita a osare, soprattutto sul lavoro: una proposta o una richiesta fatta ora può dare buoni frutti molto presto. In amore siete passionali, generosi, ma anche orgogliosi…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione e riorganizzazione. Sentite il bisogno di mettere ordine, tagliare il superfluo e concentrarvi su ciò che conta davvero. Capitolo lavoro: siete precisi, affidabili, ma rischiate di caricarvi troppo. In amore volete chiarezza e concretezza. Attenzione allo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il cielo vi invita a osare, soprattutto sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 5-11 GENNAIO 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 7 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 7 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 7 gennaio 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 7 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 7 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 7 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 7 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 6 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 6 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 6 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 6 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 6 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 5 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca