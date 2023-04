Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 5 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una storia d’amore sarà intensa nel corso delle prossime ore di questo inizio d’aprile. Alcuni potrebbero sentirsi attratti da qualcuno. Altri useranno questa energia per condurre ricerche approfondite. In questa giornata di mercoledì scoperte e segreti saranno rivelati. Una buona partenza in vista di mesi estivi interessanti per quanto riguarda i sentimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 aprile 2023), giornata ideale per pensare ai vostri obiettivi. È anche possibile che vi sentiate fortemente attratti da qualcuno. Una telefonata inaspettata sconvolgerà i vostri piani e risveglierà la passione. Sarà una giornata in cui ritroverete ottimismo e positività.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà la giornata giusta per risvegliare la passione e per le coppie che stanno insieme da tempo. In arrivo delle ore importanti per tornare a parlare d’amore e risvegliare un sentimento sopito. Insomma, tutto va per il meglio. Non prendetevela se ci saranno dei contrattempi, tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grazie a Venere in buon aspetto vi sentirete in pace con il mondo e sarete appagati anche delle piccole cose. Tenetevi impegnati, datevi da fare per godervi a meglio il momento. Avete ottime stelle e l’opportunità di togliervi grandi soddisfazioni in ogni campo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 aprile 2023), la giornata sarà contraddistinta dall’amore che le persone provano per voi, sia in ambito familiare e sia con il partner e questo vi aiuterà a sentirvi molto meglio. Vedrete che saprete ottenere grandi cose in ogni campo.

PESCI

Cari Pesci, durante questi giorni di inizio aprile state riflettendo molto e alcuni di voi si stanno trovando a riflettere su un vecchio amore, su qualcosa che pensavate ormai alle spalle. Potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma, oppure potreste anche rivalutare una storia o un’amicizia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: giornata ideale per pensare ai vostri obiettivi. È anche possibile che vi sentiate fortemente attratti da qualcuno.