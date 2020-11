Mercoledì 4 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 4 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi è una bella combinazione per quelli nati sotto il vostro segno, grazie alla Luna e a Venere, sfruttate appieno il loro influsso soprattutto nella sfera sentimentale. Sul lavoro non state vivendo un bel periodo, ci sono cambiamenti in arrivo quindi non perdete la speranza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, potrebbero esserci un po’ di problemi in arrivo in questo periodo, potreste agitarvi e discutere anche per problemi futili, volete ulteriori chiarimenti. Sul lavoro qualcuno vuole pestarvi i piedi, cercate di evitarlo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo del guru delle stelle avete ancora un po’ di tensione in amore, per fortuna questa nuvola grigia a breve potrebbe scomparire e tornerà il sereno, dipende dal vostro atteggiamento. State recuperando terreno anche nel lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi è una giornata importante soprattutto se tenete in considerazione una persona a voi cara, cercate di non complicare ulteriormente la situazione. Non fate passi falsi neanche con il lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, non sottovalutate i nuovi incontri, quella di oggi sarà una giornata molto promettente per i sentimenti. Sul lavoro sfruttate l’ottima intesa con quelli nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia, potranno rivelarsi molto utili.

PESCI

Cari Pesci, incontri interessanti in arrivo secondo il guru delle stelle, potreste vivere emozioni particolari. Mercurio sul lavoro invece sarà dalla vostra parte a partire dal 10 novembre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Luna e Venere sono dalla vostra parte, ottima giornata per i sentimenti.

