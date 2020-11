Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quest’oggi dovreste andarci un po’ cauti in amore, anzi, meglio per i prossimi tre giorni. Sul lavoro avete tante proposte da fare ma capite quando è il momento di farle. Venere è in opposizione quindi meglio essere prudente su tutti i fronti.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi vede in allerta, entro il 10 del mese la Luna vi aiuterà a risolvere i problemi rimasti in sospeso, sono in arrivo forti emozioni e tanta voglia di sorridere. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di fare delle scelte anche impopolari.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è arrivata nel vostro segno, questo per voi significherà ampliare la vostra cerchia d’amicizia, siate più socievoli e non abbiate timore di farvi conoscere, certo evitate stretti contatti a questo giro data la situazione che stiamo vivendo, ma ciò non significa che dobbiate rimanere nella vostra bolla d’isolamento.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox le questioni di famiglia vi hanno dato del filo da torcere in questo periodo, ma tra oggi e domani sarà finalmente acqua passata. Riceverete diverse proposte di lavoro in questo periodo, se non siete soddisfatti di quello che avete concluso finora, lanciatevi.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi sarà una giornata positiva per i sentimenti, il fine settimana promette scintille in amore. Sul fronte professionale non dovete fare passi falsi, anche se siete molto determinati.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata importante soprattutto se di recente avete conosciuto una persona che vi ha fatto battere il cuore, sfruttate quest’intesa e lanciatevi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata scoppiettante per i sentimenti, approfonditeli senza vergogna.

