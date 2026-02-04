Icona app
Mercoledì 4 febbraio 2026
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 4 febbraio 2026

AGF. Nella foto Paolo Fox
di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tornate al centro della scena dopo un periodo di incertezza. Le stelle vi aiutano a ritrovare equilibrio, soprattutto nei rapporti. Sul lavoro si sbloccano situazioni ferme da tempo. In amore c’è voglia di romanticismo, ma serve anche concretezza: basta rimandare decisioni. Favoriti gli incontri per chi è solo. Buon recupero fisico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 febbraio 2026), torna la voglia di libertà e movimento. Periodo di risveglio, soprattutto mentale. Ottimo per viaggi, studi, nuovi progetti. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, ma dovete credere di più in voi stessi. In amore c’è bisogno di complicità: chi vi limita vi sta stretto. Single favoriti. Energia in crescita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete concentrati e determinati. Le stelle parlano di responsabilità che aumentano, ma anche di riconoscimenti. Sul lavoro potete ottenere molto, ma a costo di fatica. In amore siete più chiusi del solito: provate a lasciare spazio alle emozioni. Le coppie storiche resistono, ma vanno nutrite. Attenzione a schiena e tensioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di cambiamenti. Dentro di voi qualcosa sta evolvendo e non potete più ignorarlo. Cielo di rivoluzione personale. Sul lavoro nuove idee, ma non tutti vi capiscono: pazienza. In amore desiderio di autenticità: basta rapporti che non vi rappresentano. Single pronti a incontri fuori dal comune. Energia buona, ma irregolare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 febbraio 2026), siete più sensibili del solito, ma anche più intuitivi. Le stelle vi guidano se sapete ascoltarle. Periodo di rinascita emotiva. Sul lavoro servono chiarezza e confini: non fate tutto voi. In amore torna la dolcezza, ottimo cielo per chi vuole costruire o recuperare un rapporto. Buona la forma, ma curate l’umore.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chi ha vissuto una delusione ora vuole proteggersi, ma attenzione a non chiudere il cuore. Sul lavoro cresce la responsabilità: vi sentite osservati, ma siete pronti. Buone notizie entro poche settimane. Energia altalenante, ascoltate il corpo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 FEBBRAIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca