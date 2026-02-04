Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da settimane intense, quasi una corsa a ostacoli. Ora il cielo vi chiede una cosa sola: rallentare per capire dove state andando davvero. Sul lavoro c’è voglia di riscatto, ma attenzione agli scatti di nervosismo: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo. In amore, chi è in coppia deve ritrovare il dialogo, soprattutto se ci sono state incomprensioni recenti. I single? Fascino alle stelle, ma non bruciate le tappe. Energia in ripresa, ma dormite di più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 febbraio 2026), cielo di costruzione, soprattutto per lavoro e progetti a lungo termine. Le stelle premiano chi ha pazienza: ciò che seminate ora darà frutti importanti. In amore c’è bisogno di certezze: basta mezze misure. Se una storia non vi convince più, lo capirete chiaramente. Bene i rapporti familiari. Fisicamente state meglio, ma occhio agli eccessi.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo movimentato, come piace a voi. Le idee non mancano, anzi: ne avete troppe tutte insieme. Il rischio è disperdere energie. Sul lavoro arrivano contatti, telefonate, proposte: valutate con calma. In amore torna la voglia di leggerezza e gioco, ma attenzione a non essere troppo sfuggenti. I single sono favoriti, soprattutto in ambienti nuovi. Nervosismo in calo, ma la mente corre sempre: fate sport.

CANCRO

Cari Cancro, siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chi ha vissuto una delusione ora vuole proteggersi, ma attenzione a non chiudere il cuore. Sul lavoro cresce la responsabilità: vi sentite osservati, ma siete pronti. Buone notizie entro poche settimane. Energia altalenante, ascoltate il corpo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 febbraio 2026), il cielo vi restituisce forza e carisma. È il vostro momento per tornare protagonisti. Sul lavoro arrivano conferme o nuove sfide: accettatele senza paura. In amore siete passionali, ma anche più esigenti del solito: evitate di voler avere sempre ragione. I single possono fare incontri travolgenti. Ottima forma fisica, ma attenzione allo stress.

VERGINE

Cari Vergine, state facendo ordine, dentro e fuori. Periodo utile per sistemare questioni pratiche, documenti, lavoro. Cielo serio, che chiede impegno ma promette risultati. In amore siete più riflessivi: avete bisogno di sentirvi al sicuro. Le coppie solide si rafforzano, quelle fragili devono chiarire. Un po’ di stanchezza mentale: concedetevi pause.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: state facendo ordine, dentro e fuori. Periodo utile per sistemare questioni pratiche, documenti, lavoro.