Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 3 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, di recente avete avuto molta, forse troppa, pazienza. C’è chi ha dovuto affrontare problemi fisici e personali e meriterebbe un premio per tutto questo. Ora però ci sono dei blocchi o dei ritardi che vanno superati. E’ come se il destino avesse imposto un cambio improvviso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 maggio 2023), la giornata in arrivo promette meglio delle precedenti. Il Sole e Mercurio sono però contrari e quindi nell’aria ci sarà una certa indecisione. I dubbi riguardano questioni economiche e i rapporti con gli altri. Recentemente potreste anche esservi dovuti giustificare di cose che non avete fatto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sfruttate questa giornata di mercoledì. Cielo faticoso ma importante per ciò che concerne la vita pratica, le cose non piovono dal cielo, dovete guadagnarvi un posto al sole oppure lottare per ottenere ciò che desiderate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete oberati di lavoro, dovete fare tante cose… Insomma non riuscite a vedere l’orizzonte limpido. Non temete, il vostro resta un cielo positivo. Durante la giornata non sarete al massimo perché dovrete risolvere una serie di problemi che non sono stati creati da voi ma che hanno determinato altri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 maggio 2023), va bene pensare di cambiare o andarsene se qualcosa non funziona, ma bisogna dare un’occhiata alle convenienze. Non è facile cambiare vita se alla fine del mese ci sono obblighi, scadenze, e, come annuncia il prossimo transito di Giove, spese di una certa entità da affrontare.

PESCI

Cari Pesci, è in arrivo un cielo importante, una stagione di emozioni. Potreste fin da ora organizzare la giornata al meglio, non sarebbe male confrontarvi con chi vi piace o fare una ricerca se cercate una persona da amare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: cielo faticoso ma importante per ciò che concerne la vita pratica.