Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata potrebbe essere faticosa. Non c’è da preoccuparsi però, perché Giove è ancora nel segno e ci saranno molte cose da fare. Venere è in posizione eccellente e le stelle in generale saranno importanti, magari state solo facendo troppe cose insieme.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 maggio 2023), il Sole continua un transito importante nel vostro segno e tra pochissimi giorni anche Giove sarà dalla vostra parte. Il quadro astrale quindi è importante. C’è chi ha avuto già una piccola ricompensa e i programmi che sono iniziati quest’anno procedono bene. Cercate di fare di più e non tirarvi indietro. Le stelle quando sono favorevoli vanno sfruttate!

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata interessante. Avrete la capacità di guardare al futuro con speranza e ottimismo. Saturno è dissonante e potrebbe portare una revisione del lavoro che potrebbe causare della fatica… Chi ha avuto un problema personale oppure fisico può procedere lo stesso, anche se magari c’è da risolvere ancora qualche questione rimasta in sospeso…

CANCRO

Cari Cancro, Giove a breve non sarà più opposto. Anzi, sta per tornare attivo. Da metà mese le cose saranno più semplici, ma non è da escludere che una conferma sia già arrivata o stia già per arrivare. Le prossime 24 ore potrebbero portare qualche conferma anche in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 maggio 2023), una mancanza di sicurezza nel lavoro potrebbe causare un senso di agitazione in queste ore. Forse le vostre capacità non vengono impiegate nel migliore dei modi. Non ci sono ancora stati dei cambiamenti di rilievo e questo non vi consola di certo. Vorreste che le vostre richieste fossero ascoltate.

VERGINE

Cari Vergine, anche nelle giornate migliori c’è (spesso) qualcosa che non va. Forse tutto questo dipende dal fatto che siete dei perfezionisti. Chi sta troppo attento ai particolari però rischia di non vedere mai le situazioni chiaramente… In questo mercoledì c’è stanchezza e anche un po’ di tensione, anche se non forte come quella presente a marzo. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: il Sole continua un transito importante nel vostro segno e tra pochissimi giorni anche Giove sarà dalla vostra parte.