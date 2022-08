Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 3 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di agosto avete un po’ di dubbi sul vostro partner. Se ne sono accorti un po’ tutti quelli che vi circondano. Prima di prendere qualsiasi decisione, però, ricordatevi che state vivendo un periodo davvero paranoico… Cervello e sangue freddo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 agosto 2022), vi state buttando a capofitto su qualcosa di nuovo. Qualcosa che vi entusiasma. Nelle prossime ore avrete davvero tanti momenti no, ma questa volta, li saprete gestire alla grande. Coraggio, non mollate. Avanti così!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore di questo mese di agosto amatevi un po’ di più e godetevi del meritato relax. Anche se avete tanto lavoro da fare, iniziate a prendere le giornate con un piglio diverso dal solito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – mercoledì 3 agosto 2022 – vi aspettano tantissime sorprese. Non chiudetevi in voi stessi e apritevi al mondo. Ne varrà sicuramente la pena. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 agosto 2022), per voi si prevedono ottime possibilità di crescita nel mondo del lavoro. In amore potrebbe esserci qualche guaio di troppo da dover gestire al meglio. State tranquilli. Con calma ci riuscirete.

PESCI

Cari Pesci, nelle prossime ore dovrete prendere una decisione molto importante. Concentratevi su ciò che volete veramente e ascoltate qualche consiglio. Soprattutto dal vostro partner.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nelle prossime ore ci saranno tantissime sorprese.