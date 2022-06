Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore cercate di mantenere la calma e di essere prudenti soprattutto se avete dovuto fare i conti con dei problemi sentimentali. Capitolo lavoro: quella in arrivo non sarà la giornata ideale per andare contro tutto e tutti…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 giugno 2022), in amore ci sono delle novità e se avete discusso con qualcuno ora dovrete fare chiarezza: Venere non è più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante cose da fare, ma ora ogni dubbio si potrà sciogliere con calma e serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attese grandi novità in amore, nelle prossime ore lasciatevi andare alle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e di stare attenti alle proposte che arriveranno: Giove è dalla vostra parte. Coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, previste tante polemiche in amore: forse desiderate qualcosa che il partner ancora non si sente di fare. Per quanto riguarda il lavoro, state cercando di mantenervi a galla… Tutto si risolverà per il meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 giugno 2022), in amore saranno favoriti i nuovi incontri, lasciatevi andare alle emozioni e non trascuratele. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di andare avanti, di risolvere i problemi con serenità e calma.

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannunciano giornate interessanti per l’amore, soprattutto se frequentate una persona da poco tempo: cercate di vivere alla giornata. Capitolo lavoro: avete dovuto fare i conti con grandi cambiamenti, ora siete molto più forti e determinati. Avanti così!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornate interessanti per l’amore.