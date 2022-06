Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – mercoledì 29 giugno 2022 – partirà un po’ sottotono per colpa della Luna che sarà dissonante in amore. Per quanto riguarda il lavoro, in queste ore siete intraprendenti e potrete dare il via a nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 giugno 2022), se siete single dovete guardarvi intorno con attenzione: l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo… Per quanto riguarda il lavoro, riconferme in arrivo o nuovi progetti: ottime notizie per i liberi professionisti. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, bene l’amore in questo fine giugno, il cielo promette grandi cose nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e di restare equilibrati: basta con il nervosismo e le polemiche.

CANCRO

Cari Cancro, in arrivo buone notizie per l’amore: la Luna è dalla vostra parte e anche oggi – 29 giugno – potreste avvicinarvi a una persona cara. Per quanto riguarda il lavoro, prima di agire cercate di aspettare e di vedere i primi guadagni… Un passo alla volta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 giugno 2022), la situazione in amore migliorerà soprattutto nel corso del mese di agosto che è sempre più vicino. Passione in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare nuove soddisfazioni. Pronti ad accoglierle?

VERGINE

Cari Vergine, in amore e nei sentimenti in generale cercate di mantenere la calma, di recuperare la serenità interiore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è molto stimolante, ma i soldi sono pochi rispetto alle spese che avete dovuto sostenere… Calma e programmazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: il cielo promette grandi cose nelle prossime ore.