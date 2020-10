Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 28 ottobre – si prevede una giornata complessa, che non partirà certo con il giusto verso. Specie al mattino, complice lo stress di questo periodo, sarete molto nervosi. La Luna nel segno dal pomeriggio vi farà ritrovare un po’ di serenità. Preparatevi a prendere decisioni importanti per il vostro futuro professionale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (28 ottobre 2020) si prevede una giornata all’insegna delle discussioni in amore. Qualche litigio con il partner è nell’aria, a causa di problemi di natura economica. Ultimamente avete speso più del previsto. Siete in attesa di risposte importanti, ma potrebbero non arrivare. Grandi novità sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi si prevedono novità interessanti per il vostro segno. Gli amori nati di recente potrebbero non aver soddisfatto le vostre aspettative, per cui potreste decidere di voltar pagina. Se invece c’è qualcuno che vi piace o che vi è rimasto nel cuore, approfondite la conoscenza: soprattutto a novembre avrete modo di dare maggiore spazio all’amore. Per quanto riguarda il lavoro avete ancora dei problemi da risolvere.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vivete un periodo turbolento in amore. Ne avete passate di tutti i colori ma le incomprensioni non sono ancora terminate. Armatevi di pazienza. Non potete pensare di avere sempre ragione: dovete capire anche il punto di vista del partner. Giove in opposizione crea problemi a livello lavorativo.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata molto positiva in amore. La Luna e Marte sono dalla vostra parte, per cui preparatevi a vivere nottate di passione, il vostro partner ne sarà felice. Anche sul fronte professionale non sembrano esserci nubi all’orizzonte. Tutto procede per il meglio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata ottima per l’amore. Se siete single, dopo un periodo sottotono, avete di nuovo voglia di mettervi in gioco conquistare la preda, vivere fino in fondo le emozioni positive e non lasciarsi scoraggiare dal primo ostacolo. Stelle positive, approfittatene.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: non abbiate paura di dimostrare il vostro interesse.

