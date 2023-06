Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nonostante abbiate molte cose da fare, non fatelo con fretta e cercate di farle con piacere. Vi sentite in ottima forma, l’emotività è alta. La vostra vita vi sembra un’avventura, questo vuol dire anche non sapere dove andrete a parare… Cercate di fermarvi un attimo e capire da che parte state andando.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 giugno 2023), nel corso delle prossime ore sarete delusi da persone che non vi trattano con rispetto. Aprirete gli occhi su alcune relazioni che non hanno una base solida. Stare soli o sentirsi rifiutati fa parte della vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella in arrivo non sarà la giornata giusta per parlare di soldi. Vi impegnate a fare discorsi che secondo voi sono pieni di sostanza, ma chi li ascolta li trova poco concreti. Le stelle non vi favoriscono per nulla… Portate pazienza. Tutto si aggiusta, dovete avere un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questa giornata di fine giugno qualcuno potrebbe provare ad obbligarvi ad accettare il suo punto di vista. Potreste subire forti pressioni. Avete una buona energia da incanalare nelle giusta direzione, altrimenti vi si ritorcerà contro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 giugno 2023), vi attende una giornata di contrasti. Nell’aria c’è un’atmosfera che incoraggia le vostre ambizioni e approfondisce le vostre conquiste. Rapidi cambiamenti sul lavoro. Amore? Il vostro obiettivo è soddisfare il partner.

PESCI

Cari Pesci, sarebbe importante trovare il giusto equilibrio in questa giornata di fine giugno. Non usate la vostra energia per buttare parole al vento, ma siate creativi e trovate nuovi modi per procedere al meglio con il vostro lavoro. L’estate è vicina e vi permetterà di ricaricare le pile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: avete tantissime cose da fare ma vi sentite in ottima forma. Bene così! Andate avanti.