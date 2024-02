Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di fine mese avete la Luna favorevole: approfittatene per vivere al massimo le emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci un ostacolo da superare ma riuscirete a farlo al meglio. Avete tutte le carte in regola per riuscire nei vostri intenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 febbraio 2024), il mese sta terminando e la stanchezza si farà sentire, con l’aumentare dello stress sul lavoro potreste subire un calo di concentrazione. Non lasciatevi abbattere e anche l’amore sarà pronto a sorridervi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di spiegare le vele di tirare fuori tutto voi stessi. La chiusura del mese è pronta a regalarvi emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta un ottimo periodo, è arrivato il momento di mettersi in pari, di recuperare qualcosa di insoluto che ormai vi trascinate da troppo tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore va alla grande in questo momento della vostra vita e a breve dovrete compiere scelte importanti in vista del vostro futuro ma i pianeti sono con voi. Sfruttate questo ottimo transito, ma poi sta a voi dare il massimo e togliervi belle soddisfazioni. Coraggio, datevi da fare!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 febbraio 2024), continua la risalita, il momento è molto positivo e la sfera sentimentale andrà alla grande e continuerà a migliorare. Per quanto riguarda il lavoro, in netta crescita anche l’ambito lavorativo, continuate a sfruttare il flusso positivo.

PESCI

Cari Pesci, i pianeti sono ancora dalla vostra parte, pronti ad aprirvi nuove opportunità a patto che sappiate pesarle. Non prendete decisioni affrettate. Con Sole e Giove nel vostro segno è arrivato il momento di voltare pagina e accogliere nuovi amori. Grandi amori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore va alla grande e si vede. I pianeti vi assistono, sta a voi sfruttare al meglio questo momento positivo.