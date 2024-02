Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo per voi sarà un periodo fantastico per i sentimenti ma attenzione alle persone che scegliete al vostro fianco. Valutatele a fondo. Per quanto riguarda il lavoro, se siete alla ricerca di un nuovo impiego troverete molte opportunità. Sta a voi sfruttarle al meglio. Rimbocattevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 febbraio 2024), in amore bisogna avere tanta pazienza perché potrebbero esserci problemi o incomprensioni di qualche tipo. Rischiate che qualcosa non vada secondo i piani. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe meglio non fare scelte affrettate nel corso delle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo 28 febbraio 2024 avrete tanti pianeti a favore, dalla luna a mercurio fino a passare per saturno: bene per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione alle cause (o litigi) in corso che potrebbero provocare qualche disagio di troppo.

CANCRO

Cari Cancro, in questo ultimo giorno del mese di febbraio inizierà una fase migliore per la vostra vita sentimentale. Ottime notizie quindi. Per quanto riguarda il lavoro, entro il mese di maggio bisognerà ridiscutere un accordo. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto nel corso delle prossime ore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 febbraio 2024), avete la Luna opposta: cercate di essere prudenti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore siete molto produttivi: ottima giornata per darsi da fare. Coraggio! A lavoro!

VERGINE

Cari Vergine, se avete qualche problema d’amore non preoccupatevi perché riuscirete a risolvere tutto in breve tempo. In questi giorni dovreste verificare che il lavoro che state facendo sia davvero quello che vi appaga a fondo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: preparatevi a vivere grandi emozioni, in particolare in amore. Vedrete che potrete togliervi delle gran belle soddisfazioni.