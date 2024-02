Oroscopo Paolo Fox della settimana 26 febbraio – 3 marzo 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 febbraio al 3 marzo 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si aprirà con la combinazione astrale di Venere e Luna che vi renderanno molto sensibili agli affetti. In amore attenzione invece alle relazioni concrete. Buon periodo sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ottimo l’amore, a partire da venerdì con Venere che entra nel segno. Manifesterete l’affetto con gesti concreti e sarete molto possessivi nei confronti del partner. Sul lavoro in vista delle discussioni. Cercate di non esagerare e mantenere la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che sta per iniziare sarà molto positiva per voi. Avrete infatti gli Astri che vi accompagneranno per i prossimi sette giorni. In amore e sul lavoro potrebbero arrivare delle piccole novità a metà settimana.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna nel segno vi renderà meno affettuosi e la razionalità prenderà il sopravvento sulle emozioni. Per questo motivo sarete molto nervosi anche sul lavoro. Cercate di rilassarvi un po’.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 febbraio – 3 marzo 2024), sarà una settimana all’insegna dell’amore con Venere nel segno che vi renderà affettuosi e passionali. La Luna nel segno giovedì garantirà splendidi momento affettuosi nel focolare domestico. Sul lavoro bando alla pigrizia.

VERGINE

Cari Vergine, questa settimana si aprirà con la Luna nel segno che produrrà un influsso frizzante e molto ambizioso. Il senso dell’umorismo sarà molto spiccato già da lunedì e potrete brillare sul lavoro. Attenzione ad alcune situazioni sentimentali un po’ tese.

BILANCIA

Cari Bilancia, sarete molto affettuosi e socievoli grazie all’influsso della Luna. Però le cose cambieranno durante il fine settimana. Mercurio, oltre a promettere novità in campo amoroso, vi renderà anche più comunicativi sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarete lucidi e concentrati e sul lavoro darete il meglio di voi. In amore la nuova posizione di Mercurio potrebbe chiudervi a una comunicazione costruttiva sia per voi in coppia che per i single.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la settimana sarà un po’ brusca per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione che potrebbe creare un blocco emotivo difficile da superare. Sul lavoro tutto procede per il meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana vi porterà dei problemi da affrontare ma, grazie agli astri favorevoli, supererete tutto alla grande. In amore cercate di non lasciarvi prendere dai dubbi e dalla gelosia. Buoni gli affari che si concluderanno con successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna in Gemelli vi garantirà un modo di amare più ironico e controllato. Mercurio nel segno acuirà un modo di amare più libero e intuitivo. Buon periodo sul lavoro: datevi da fare.

PESCI

Cari Pesci, Mercurio passerà in Acquario ma potrete sempre contare su Venere che avrà su di voi un influsso positivo. In amore vivrete un passionalità senza limiti mentre sul lavoro è tempo di allargare il giro delle collaborazioni.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente