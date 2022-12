Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante le prossime ore con il partner potrebbe esserci qualche dissapore, recupero previsto già in serata. Per quanto riguarda il lavoro, evitate i contrasti, cercate piuttosto un punto di mediazione. Inutile arrivare allo scontro, d’altronde è normale che qualcuno la pensi diversamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 dicembre 2022), in amore è un cielo decisamente intrigante per le coppie, non escludete la possibilità di progettare un evento importante da qui ai prossimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, è in corso un grande rilancio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore durante le prossime ore potrebbe esserci qualche malinteso, attenzione a non alimentare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, valutate bene i termini e le clausole di un accordo. Meditate e valutate pro e contro prima di accettare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a partire da oggi – mercoledì 28 dicembre 2022 – dopo un po’ di tensione, in amore sta tornando il sereno e potrete lasciarvi andare a nuove, intriganti emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra richiesta potrà essere accolta. Era ora.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 dicembre 2022), in amore è tempo di fare una revisione, se c’è qualcosa che non vi sta bene siate chiari e non tergiversate. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le professioni creative. Potete dare sfoggio e portare avanti i vostri progetti.

PESCI

Cari Pesci, in amore se c’è una persona che vi interessa perché non vi fate avanti? Il periodo promette bene e le emozioni non mancheranno di certo… Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle preziose novità. Potete realizzare i vostri sogni e progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le emozioni non mancheranno di certo. Bene anche il lavoro.