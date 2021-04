Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 28 aprile 2021 – e in generale in questi ultimi scampoli del mese di aprile preparatevi a vivere qualche novità in amore. Questo vale in particolare per i single. Capitolo lavoro: il nervosismo va tenuto a bada. Giove e Saturno tornano favorevoli dalla prossima settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (28 aprile), la Luna è nel segno, Venere tornerà ad essere positiva dal 9 maggio: l’amore è nell’aria. Sbizzarritevi e datevi da fare. Se siete single da tempo, potreste aver voglia di qualche avventura di una notte, senza troppe complicazioni. Lavoro? Ci sono tante cose da fare ma le buone idee non mancano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se il vostro cuore è solo è il momento giusto per mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, grazie a queste stelle vedrete le cose in maniera più semplice e lineare. Potete avanzare delle richieste e portare avanti i vostri progetti, ma occhio sempre a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox potete vivere una giornata favorevole. La Luna infatti è dalla vostra parte: il prossimo fine settimana sembra molto interessante per l’amore. Potete costruire qualcosa di importante. Capitolo lavoro: sarebbe il caso di focalizzarsi su opportunità più concrete, reali. Nella vita bisogna essere pragmatici e un po’ meno idealisti.

ACQUARIO

Cari Acquario, il cielo non è proprio speciale in questi giorni, per cui agite con cautela. Dal 19 aprile state notando che qualcosa non funziona, mantenete la calma. Nel lavoro dovete imparare a contare fino a 10 prima di prendere decisioni avventate. Usate bene la testa… Rischiate altrimenti di pentirvi di qualche scelta.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 aprile 2021) la Luna sarà ancora favorevole: presto potreste fare un incontro speciale. Per quanto riguarda il lavoro, sono giorni importanti. Potete avanzare delle richieste speciali, ma occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Non è il caso di strafare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: bene il lavoro. La Luna è ancora dalla vostra parte.

