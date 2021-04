Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 28 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi e in generale nell’ultimo periodo in amore ci sono state polemiche e discussioni: le storie importanti però possono stare tranquille. Tutto passa e la tenuta della coppia non sarà in discussione. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi favoriscono. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (28 aprile 2021), se il vostro cuore è solo dovreste capirne il motivo: forse il passato c’entra qualcosa? Avete commesso degli errori che vi hanno allontanato dalle persone per voi più importanti? Fatevi qualche domanda. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potrete portare avanti progetti interessanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di chiarire quello che realmente vi interessa durante la mattinata, il pomeriggio è caratterizzato da un po’ di indifferenza. Capitolo lavoro: si prospetta una giornata ideale per chi deve rinnovare un accordo o un contratto di lavoro. Avanzate delle richieste ma pur sempre con cautela, d’altronde il periodo è difficile per tutti.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 28 aprile 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una buona giornata adatta per risolvere un problema in amore. Per quanto riguarda il lavoro invece restate positivi e guardate al futuro con ottimismo. Finalmente si risolveranno alcune questioni che avete in sospeso da tempo.

LEONE

Cari Leone, potreste avere tante cose da recriminare al vostro partner. Ma a volte è meglio lasciar perdere se non volete litigare inutilmente. Un po’ di quieto vivere è la cosa migliore. Lavoro? Se avete una famiglia potreste accusare dei problemi economici, dovete però imparare ad accettare le cose come stanno e affrontarle con serenità.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 aprile), la giornata promette bene, cercate di rimandare a giovedì o venerdì un confronto in amore. Insomma, le stelle sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, non è esclusa una nuova proposta. Entro due mesi potreste dover affrontare un cambiamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata promettente ma rimandate i confronti in amore, non è il momento per litigare.

