Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 26 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è un po’ di confusione in amore, non sapete bene cosa dire o fare. Siete critici con tutti e diffidenti, questo modo di essere porterà solo problemi. Non chiudetevi in voi stessi, uscite allo scoperto e affrontate tutto ciò che vi capita a testa alta. Senza paura.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 26 giugno 2024), cercate di restare calmi, c’è la possibilità di affrontare dei viaggi utili. Una buona notizia arriverà da una persona molto cara. E’ probabile che si trasformi in realtà un sogno che coltivate da tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per ascoltare le richieste degli altri nel corso delle prossime ore dovrete metterci tutta l’attenzione possibile. Non lasciate che qualcuno possa approfittarsi di voi. Vanno bene i propositi purché siano realistici, fattibili. Tenete i piedi ben saldi a terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questa giornata di fine giugno 2024 vi sentirete più sicuri, questo vuol dire che dovete approfittarne per studiare alcune proposte e mettere in atto i vostri piani. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono troppi compromessi poco chiari.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 26 giugno 2024), in amore tutto nel giro di poche ore tornerà a funzionare al meglio, grazie alla presenza di Marte e Venere favorevoli. Fate attenzione, però, ai nuovi rapporti e ai nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata di fine giugno qualcuno potrebbe provare ad obbligarvi ad accettare il suo punto di vista. Potreste subire forti pressioni, affinché possiate rivelare le vostre debolezze o fragilità, o raccontare qualcosa di privato. Pensate bene a cosa e a chi lo dite…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: in amore tutto torna a funzionare al meglio. Favoriti i nuovi progetti. Bene così.