Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata molto positiva soprattutto a livello sentimentale grazie alla Luna in posizione favorevole. Se avete avuto litigi con il partner, può essere il momento opportuno per chiarire e risolverli. Prudenza per le relazioni nate da poco. Sul lavoro dovrete avere maggiore cautela.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 26 agosto 2020 – avete stelle molto favorevoli in amore, soprattutto per i single: questo può essere il periodo propizio per far nascere una nuova relazione. Possibili nuovi incontri, ma dovete essere anche ben predisposti e non chiudervi in voi stessi. Siate propositivi.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata all’insegna del nervosismo, per cui cercate di mantenere la calma e non discutere inutilmente con chi vi circonda (parenti, amici, partner…). Le cose miglioreranno presto. Cercate di evitare gli scontri e contate fino a dieci prima di aprire bocca. Un periodo molto agitato anche sul lavoro: possibili tensioni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi – 26 agosto – di Paolo Fox in questi ultimi giorni d’agosto avete voglia di avventure anche di una sola notte e di tuffarvi a pieno nella passione. Questo vale soprattutto per chi non ha vissuto un’estate esaltante e per chi vuole recuperare fiducia in se stesso. Sul lavoro riuscirete a risolvere alcuni conflitti.

LEONE

Cari Leone, giornata molto positiva in amore per il vostro segno: riuscirete a ricucire un rapporto che si è logorato nel tempo. Questo vale sia in amore sia nelle amicizie. Per i single nuovi progetti e incontri in vista. Sul lavoro riuscirete finalmente a chiudere un accordo importante e atteso da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 agosto – sono favoriti i nuovi incontri per i single, anche se in questi giorni non avete l’energia e la voglia di fare dei tempi migliori. Tranquilli, tornerete presto al top. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti importanti, ma dovete prima studiare bene la situazione…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime prospettive in amore e nuove possibilità sul fronte lavorativo per i nati sotto questo segno.

