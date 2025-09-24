Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:01
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, desiderate equilibrio ma siete divisi tra cuore e ragione. In amore tornano le emozioni forti, anche se c’è qualche incertezza di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono possibilità di crescita, ma serve più decisione: non rimandate. Buon momento per stringere nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), una fase intensa: vi sentite pronti a ribaltare le situazioni che non funzionano. In amore c’è passione, ma anche qualche gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, avete una forza nuova, ideale per progetti ambiziosi. Attenzione a non strafare con le energie fisiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo dinamico: volete libertà, viaggi, nuove avventure. In amore siete curiosi e aperti, ma potreste sembrare un po’ incostanti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano novità stimolanti, forse in settori che non avete considerato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, volete certezze e costruzioni solide. In amore non amate le storie superficiali, e ora siete pronti a rafforzare i legami importanti. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza premia: i progetti nati in questo periodo avranno basi durature.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), voglia di cambiamento e novità: non sopportate la routine. In amore potreste sentirvi un po’ inquieti, ma basta poco per riaccendere la fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, vi state muovendo verso soluzioni originali: le idee non vi mancano. Buon momento per amicizie e contatti.

PESCI

Cari Pesci, emotività alta: vivete le cose in profondità, ma rischiate di sentirvi vulnerabili. In amore siete romantici, anche troppo: attenzione alle illusioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere dubbi, ma seguite l’intuito: spesso è la vostra bussola migliore.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: emotività alta: vivete le cose in profondità. In amore siete romantici, anche troppo…

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-29 SETTEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca