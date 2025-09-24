Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, desiderate equilibrio ma siete divisi tra cuore e ragione. In amore tornano le emozioni forti, anche se c’è qualche incertezza di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono possibilità di crescita, ma serve più decisione: non rimandate. Buon momento per stringere nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), una fase intensa: vi sentite pronti a ribaltare le situazioni che non funzionano. In amore c’è passione, ma anche qualche gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, avete una forza nuova, ideale per progetti ambiziosi. Attenzione a non strafare con le energie fisiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo dinamico: volete libertà, viaggi, nuove avventure. In amore siete curiosi e aperti, ma potreste sembrare un po’ incostanti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano novità stimolanti, forse in settori che non avete considerato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, volete certezze e costruzioni solide. In amore non amate le storie superficiali, e ora siete pronti a rafforzare i legami importanti. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza premia: i progetti nati in questo periodo avranno basi durature.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), voglia di cambiamento e novità: non sopportate la routine. In amore potreste sentirvi un po’ inquieti, ma basta poco per riaccendere la fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, vi state muovendo verso soluzioni originali: le idee non vi mancano. Buon momento per amicizie e contatti.

PESCI

Cari Pesci, emotività alta: vivete le cose in profondità, ma rischiate di sentirvi vulnerabili. In amore siete romantici, anche troppo: attenzione alle illusioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere dubbi, ma seguite l’intuito: spesso è la vostra bussola migliore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: emotività alta: vivete le cose in profondità. In amore siete romantici, anche troppo…