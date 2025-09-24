Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia in queste ore di fine mese torna a farsi sentire. In amore ci sono piccole scintille. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi incuriosisce. Per quanto riguarda il lavoro, siete combattivi, ma evitate di prendere tutto di petto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), momento di riflessione per voi: avete bisogno di stabilità e non amate i cambiamenti improvvisi. In amore potreste sentirvi un po’ trascurati, ma basta poco per ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, i frutti arrivano lentamente ma in modo solido: fidatevi del vostro ritmo.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo una settimana vivace, con la voglia di rimettervi in gioco. I rapporti sociali sono il vostro punto di forza: nuove conoscenze porteranno idee brillanti. In amore c’è più leggerezza, ma fate attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere. Bene il lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro è un cielo che porta emozioni contrastanti. La famiglia richiede la vostra presenza, ma voi sentite il bisogno di pensare a voi stessi. In amore ci sono chiarimenti da affrontare: meglio parlarne che tacere. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le vostre intuizioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), il Sole vi dà forza e visibilità: periodo in cui potete brillare. In amore siete passionali, ma anche un po’ esigenti: cercate di non mettere alla prova chi vi sta accanto. Capitolo lavoro: i riconoscimenti sono vicini, ma dovete mantenere la calma nelle trattative.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase di riorganizzazione: volete chiarezza e precisione in tutto. In amore potreste sembrare più freddi del solito, ma è solo il bisogno di sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione ai dettagli: ogni errore può pesare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete in una fase di riorganizzazione, volete chiarezza e precisione in tutto.