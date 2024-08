Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 21 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore è arrivato il momento di pensare al futuro e perché no anche a progetti importanti come una convivenza o un matrimonio. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo le risposte che aspettavate da tempo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 agosto 2024), qualche discussione di troppo in amore, nulla che non possa essere risolto mettendo da parte il proprio orgoglio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la concentrazione e fate solamente le cose utili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buon recupero in vista per i sentimenti. Possibili dei piccoli dubbi ma sono nubi passeggere. Per quanto riguarda il lavoro, mantenetevi lontano dalle complicazioni. Avete superato momenti difficili e ora siete tornati in pista più forti che mai.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore nel corso delle prossime ore potreste ritrovare un po’ di serenità. Le prossime giornate avranno una marcia in più. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, anche con occupazioni part-time. Avete bisogno di calma e un po’ di relax perché vi aspettano settimane piene di impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 agosto 2024), dubbi sui sentimenti altrui, servirà cautela. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non stressarvi troppo e concedetevi tutto il tempo necessario per risolvere eventuali problemi rimasti in sospeso.

PESCI

Cari Pesci, la Luna a favore è indice di un periodo estremamente positivo per i sentimenti e per testare la solidità di un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, se in passato qualcuno ha cercato di fermarvi ora non potrà più agire a vostro discapito. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: buon recupero per i sentimenti. Piccoli dubbi ma sono nubi passeggere.