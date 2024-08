Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, i rapporti in famiglia nel corso delle prossime ore miglioreranno, ci sarà maggiore diponibilità. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto può diventare importante ma attenzione alle questioni economiche. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità. Ora il piatto piange.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 agosto 2024), le storie nate nel corso di questo mese di agosto profumano di sensualità. I piccoli disguidi possono essere facilmente risolti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete esaminare bene quali sono le vostre esigenze e dare ascolto solamente alle persone di cui vi fidate veramente.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore talvolta pungolate il partner con un eccesso di ironia che alla lunga può diventare irritante. Calma… Per quanto riguarda il lavoro, siete pensierosi, avete bisogno di una pausa. Questioni contrattuali da risolvere. Non fatevi fregare, leggete tutto per bene e se necessario chiedete a chi ne sa più di voi.

CANCRO

Cari Cancro, questa settimana di agosto vi permetterà di schiarirvi le idee. Siete bravi a dare consigli ma faticate a farvi aiutare quando ne avete bisogno. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo soluzioni. Un consiglio: valutate tutte le proposte con attenzione. Grande attenzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 agosto 2024), giornata da prendere con le pinze, c’è tensione nell’aria. Troppa… Per quanto riguarda il lavoro, quella di oggi sarà la giornata per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso da troppo tempo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata positiva per i sentimenti: non fatevi scappare le occasioni, emozioni piacevoli in vista. Lavoro? Potreste notare dei rallentamenti ma non datevi per vinti, presto tutto tornerà al suo posto. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime sensazioni in amore, avete superato scogli difficili. Cogliete al volo buone occasioni.