OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna nel segno vi darà la grinta e la forza giuste per fare bene. Se ci sono problemi e questioni ancora in sospeso, riuscirete a trovare una soluzione entro metà febbraio. Sul lavoro possono esserci ottime opportunità per la vostra carriera, datevi da fare dimostrando a tutti il vostro valore. I single devono ritrovare la voglia d’amare e di essere amati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (20 gennaio 2021), ci vuole cautela perché entro metà febbraio dovrete fare attenzione ed evitare le complicazioni. Non è il caso di lanciarvi in polemiche inutili, meglio mantenere la calma ed evitare discussioni. I problemi non mancano, anche a livello economico, se avete sostenuto spese eccessive. Il futuro vi preoccupa e avvertite una certa stanchezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – mercoledì 20 gennaio 2021 – sarà una giornata molto positiva. Approfittatene. D’altronde come tutti i segni d’aria, anche il vostro è uno dei più fortunati di questo nuovo anno. Sul lavoro potrebbero nascere ottime opportunità entro febbraio, valutate con calma pro e contro prima di accettare. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità anche a livello sentimentale, soprattutto per i single.

CANCRO

Cari Cancro, preparatevi perché sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno. Ma attenzione perché potrebbe esserci qualche fastidio a livello fisico. Non sottovalutateli e nel caso rivolgetevi ad un medico, senza farvi prendere dall’ansia. In particolare i problemi potrebbero riguardare lo stomaco. In amore dovete recuperare fiducia e serenità, dopo qualche tensione di troppo con il partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – mercoledì 20 gennaio 2021 – questa sarà una giornata davvero mediocre e sottotono. Abbiate pazienza e mantenete la calma, per non litigare inutilmente con chi vi circonda. Un problema in famiglia o di lavoro vi rende amareggiati e agitati. Tante le cose da rivedere e su cui riflettere. Fatevi consigliare da chi vi vuole bene.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi – mercoledì – per voi si prospetta una giornata positiva. Avete tanti progetti da portare avanti, e questo può essere il momento migliore per farlo. Attenzione perché qualche problema non manca, vi sentite affaticati e stressati. Da qualche giorno vi sentite sotto pressione, dovete prendere delle decisioni importanti.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la Luna positiva vi dà la forza per fare bene.

