Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 20 gennaio 2021 – potrete finalmente mettervi alle spalle un periodo negativo. Le cose infatti iniziano a migliorare. Entro metà febbraio ritroverete serenità e stabilità in ogni aspetto, dalla carriera all’amore passando per la famiglia. Tocca solo avere un altro po’ di pazienza ed essere ottimisti. Se le cose non vanno come vorreste, non prendetevela troppo. Inutile agitarsi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – mercoledì 20 gennaio 2021 -, la settimana è partita nel migliore dei modi e ora potete ingranare la marcia definitivamente e spiccare il volo. Avete tanti progetti e cose da realizzare. Purtroppo però ci sono pochi soldi a disposizione e questo vi mette in difficoltà. In generale non mancano le difficoltà sul lavoro, soprattutto per chi ha un’attività in proprio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete proprio voglia di riscatto e di mettere da parte un passato difficile. Se siete single da tanto tempo, potrebbe essere il momento di ritornare ad amare. Riscattatevi dimostrando a tutti il vostro valore. Avete sempre voglia di esplorare cose nuove, viaggiare, conoscere. Il problema è che dopo un po’ vi stancate di tutto. Cercate di non farlo anche in amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarete davvero preoccupati e pensierosi. Una certa agitazione vi toglie serenità e tanti sono i pensieri che vi girano per la testa. Il 2020 non è stato facile come si sperava, ma presto potrete ripartire e ritrovare serenità. Rispetto ad altre persone avete comunque qualcosa in più, quindi non temete e non createvi nemici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (mercoledì 20 gennaio 2021), si prospetta una giornata positiva: avete un cielo davvero importante e favorevole, per cui sfruttate queste stelle benigne. Molti di voi sono alla ricerca di maggiore serenità. Dover stare fermi e chiusi in casa vi rende nervosi. Avete voglia di uscire, incontrare gente, viaggiare. Ma in questa fase non è possibile per cui abbiate pazienza.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – 20 gennaio – secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo periodo avreste bisogno di maggiori certezze e serenità. Una brutta crisi vi ha fatto deprimere e ora vi mancano i punti di riferimento. Cercate di raccogliere i cocci e ripartire. Ritrovate serenità con la stessa persona con cui avete litigato, se ci sono i presupposti, altrimenti ripartite da zero e voltate pagina.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Avete voglia di ripartire dopo un periodo difficile.

