Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 2 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bene gli incontri in particolare per chi è single da tempo e sta cercando l’anima gemella. Nel fine settimana però prestate attenzione alle polemiche e alle discussioni. Non siate frettolosi e non temete, perché in questo mese di marzo, soprattutto nella seconda metà, troverete sollievo e soddisfazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 marzo 2022), la Luna è dalla vostra parte e questa è sempre un’ottima notizia, in particolare per l’amore. Cercate di non essere troppo critici con voi stessi e con il resto del mondo. Attenzione anche a possibili problemi finanziari, limitate le uscite se potete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 2 marzo 2022 – si apre un periodo conflittuale e teso, meglio non prendere decisioni affrettate. Per quanto riguarda il lavoro, amate la libertà e il poter esprimere le vostre opinioni. Cercate però di non dare troppo in escandescenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Sole, Luna e Giove vi assistono e vi proteggono. L’amore andrà bene e vedrete che presto troverete l’anima gemella che tanto state cercando. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere un problema di lungo corso e di farlo il prima possibile. Le idee d’altronde non vi mancano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 marzo 2022), Mercurio vi protegge e questo vi darà grande forza. In amore mettete a frutto il vostro grande intuito, soprattutto se dovete prendere qualche delicata decisione. Per quanto riguarda il lavoro, oltre all’istinto usate la testa. Novità ad aprile.

PESCI

Cari Pesci, questo potrebbe essere un momento propizio in amore per chi ha una relazione di lunga data e sta pensando ad una convivenza o al matrimonio. Dovete però esserne pienamente convinti. Per quanto riguarda il lavoro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: tante stelle sono dalla vostra parte. Lavoro? Le idee non vi mancano di certo.