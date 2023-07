Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 19 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore è il periodo migliore per fare progetti con il partner. Sul lavoro arrivano nuove proposte di collaborazione che dovreste valutare. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Vedrete che tutto si aggiusta, se qualcosa non va come vorreste prima o poi si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 luglio 2023), se avete qualcosa da dire al partner dovreste farlo subito anche perché essere sinceri è sempre la scelta migliore. Sul lavoro, tenete gli occhi aperti perché qualcuno potrebbe farvi un tiro mancino.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il momento giusto per ufficializzare una relazione e sul lavoro inizia una nuova fase molto interessante con tante novità. Forse sarete in grado di ottenere una promozione o un nuovo incarico. L’importante è dimostrare che siete degli ottimi impiegati. Poi arriverà il momento del riposo e del meritato relax.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore avete un grande bisogno di stimoli nuovi, così come sul lavoro. Arrivano cambiamenti importanti nella vostra vita e dovreste accoglierli a braccia aperte. Non abbiate paura delle novità, anzi molto spesso sono ottime opportunità di successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 luglio 2023), se c’è qualcuno che vi piace dovreste farvi avanti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa andate avanti a testa alta e lasciate stare chi parla male di voi.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo l’amore va a gonfie vele quindi godetevi il momento. Sul lavoro cercate una maggiore stabilità quindi state iniziando a guardarvi intorno. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: può essere il momento giusto per ufficializzare una relazione. D’altronde cosa avete da nascondere o da temere? Apritevi al futuro con entusiasmo e fiducia.