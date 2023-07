Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata inizia con un bel po’ di energia da riversare tutta in amore. Sul lavoro, invece, dovreste portare a termine un accordo il più presto possibile. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Gli imprevisti fanno parte del gioco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 luglio 2023), l’amore non è andato a gonfie vele ultimamente e ci sono stati problemi con il partner ma cercate di non essere sempre troppo rigidi. Sul lavoro arrivano novità interessanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete appena conosciuto qualcuno di nuovo non fatevelo scappare perché potrebbe essere la persona giusta. Sul lavoro bene per le nuove collaborazioni. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo e dimostrare di che pasta siete fatti.

CANCRO

Cari Cancro, dovete prendere una decisione al più presto in amore e smetterla di tenere sempre il piede in due scarpe. Sul lavoro riceverete molte proposte, valutatele bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 luglio 2023), il cielo promette molto bene in amore quindi se siete in coppia da molto potreste pensare a una convivenza o un matrimonio. Sul lavoro meglio non alimentare futili polemiche con i capi.

VERGINE

Cari Vergine, la voglia di serenità in amore è tanta quindi se provate qualcosa per qualcuno, fatevi avanti. Sul lavoro c’è qualche piccolo ostacolo ma nulla di insuperabile. Qualcuno magari proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con questo cielo ci sono ottime opportunità in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.