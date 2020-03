Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quest’oggi vi invita a non alimentare discussioni, siete molto nervosi ma è dovuto al fatto che avete accumulato dello stress. Scaricatelo invece di alimentarlo, soprattutto evitando di rispondere male a tutti quelli che vi stanno intorno.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox siete proprio nel mezzo di un bel periodo della vostra vita: avete maggiori consapevolezze maturate sugli obiettivi a lunga scadenza e avete anche compreso l’importanza di occuparvi di chi vi sta accanto con maggiore attenzione. Tutto andrà bene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata sarà molto favorevole in amore, soprattutto per chi è single e in cerca di emozioni forti. Non sempre bisogna pensare al domani, basta arrivare a fine giornata con un sorriso. Cercate chi condivide con voi questo pensiero.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un po’ di tensione in amore, soprattutto per chi è in crisi da qualche tempo e non ha ancora trovato la via d’uscita. Se vi siete bloccati su una discussione forse dovreste cercare di essere più pacati, di togliere aggressività dalle vostre parole. Vedrete che funzionerà.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi è una giornata di recupero a livello amoroso, con le coppie che hanno affrontato qualche discussione che torneranno a parlarsi e capirsi serenamente. Sul lavoro sarete molto più disponibili all’ascolto, e gli altri lo noteranno.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede una giornata abbastanza decisiva per quanto riguarda l’affrontare questioni serie con il partner, che possono essere concrete o sentimentali. Avrete la giusta razionalità per parlare senza indispettirvi e per prendere sagge decisioni sul vostro futuro, individuale e/o di coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello de

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI