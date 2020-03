Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 18 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente nervosi, agitati e stanchi. Non è un buon momento per l’umore e per la stabilità psicologica, ma ogni tanto è normale si verifichi un terremoto. Cercate di riversare maggiore attenzione sul lavoro, magari è il giusto stimolo per stare meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non chiudetevi nelle segrete della vostra mente ma cercate di uscire da questo tunnel nel quale vi siete imprigionati da soli. In amore siete un po’ troppo sospettosi dei sentimenti altrui, quando dovreste imparare a fidarvi: anche il vostro intuito, a volte, sbaglia. Sul lavoro fate partire un nuovo progetto, vi servirà per distrarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di stare lontani dalle discussioni, soprattutto se avete dei rapporti stretti con Gemelli e Pesci. Sul lavoro valutate con attenzione tutte le proposte che arriveranno, perché in qualcuna si nascondono delle insidie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata è molto positiva per i sentimenti, e questo grazie alla Luna, Mercurio e Venere che vi guidano verso scelte importanti ed emozionanti. Sul lavoro state lavorando sodo e chi vi sta intorno non mancherà nel riconoscervelo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi non è particolarmente buona per l’amore, quindi se avevate intenzione di fare progetti a lunga scadenza o dichiarazioni azzardate aspettate tempi migliori. Aprile sarà certamente un mese migliore sotto questo punto di vista. Sul lavoro avete bisogno di stimoli.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede qualche nuvola passeggera nella vostra mente, ma carica di pioggia. C’è qualche preoccupazione che si ostina a non volervi abbandonare, quindi forse dovreste mettervi voi fine trovando una soluzione. Sul lavoro ci vuole maggiore concentrazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata è molto positiva per i sentimenti, e questo grazie alla Luna, Mercurio e Venere che vi guidano verso scelte importanti ed emozionanti.

