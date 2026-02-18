Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 febbraio 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio, ma intorno a te c’è un po’ di agitazione. Cerca di non rimandare decisioni importanti. In amore Venere porta dolcezza e possibilità di recupero.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), cielo potente. Sei magnetico e determinato. Nel lavoro puoi ottenere una rivincita personale. In amore passione alle stelle, ma evita giochi di potere.
Cari Sagittario, desiderio di libertà e nuove avventure. Ottimo periodo per viaggi o nuovi studi. In amore potresti sentire il bisogno di chiarezza: o si cresce insieme, o si cambia strada.
Cari Capricorno, responsabilità e concretezza sono il tuo punto forte. Sul lavoro arrivano conferme, anche se con fatica. In amore sei più disponibile rispetto al passato: chi ti ama lo noterà. Periodo di grande concretezza. Sei concentrato sugli obiettivi e non ti lasci distrarre facilmente. Le stelle parlano di responsabilità, ma anche di riconoscimenti: quello che hai costruito con fatica ora inizia a dare risultati.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), periodo creativo e innovativo. Idee brillanti da mettere in pratica. In amore serve più presenza: non basta la mente, serve il cuore. Possibili incontri per i single. Il cielo è stimolante e creativo. Hai idee fuori dagli schemi e una forte voglia di cambiamento. È un periodo in cui puoi rivoluzionare qualcosa nella tua vita, soprattutto se ti senti fermo da troppo tempo.
Cari Pesci, sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. In amore puoi vivere emozioni profonde, ma evita di idealizzare troppo. Sul lavoro ascolta il tuo istinto: non sbaglia. Il cielo ti invita a guardare lontano. Hai bisogno di orizzonti nuovi, di stimoli, di progetti che ti facciano sentire vivo. È un periodo di risveglio interiore: dopo settimane forse un po’ ripetitive, ora senti il desiderio di rimetterti in gioco.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. In amore puoi vivere emozioni profonde, ma evita di idealizzare troppo.